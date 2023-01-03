В Великобритании в 2022 году закрывались десятки магазинов в день

Почти 50 магазинов закрывались в день в Великобритании в прошлом году, что стало антирекордом за последние пять лет.

Об этом говорится в отчете, который был распространен в понедельник британским исследовательским Центом изучения ретейла, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, всего в минувшем году в Соединенном Королевстве перестали работать 17 145 магазинов. Это почти на 50% больше, чем в 2021 году, когда закрылись 11,5 тыс. магазинов.

5,5 тыс. магазинов закрылись в минувшем году из-за возникших проблем, например, банкротства, в то время, как 11,6 тыс. перестали существовать из-за того, что владеющие ими крупные компании приняли решение об оптимизации издержек. Это привело к потере 151 тыс. рабочих мест в сфере розничных продаж - на 45 тыс. больше, чем за год до этого.

"Основной причиной закрытий сейчас представляется рационализация [деятельности] по мере того, как ретейлеры продолжают быстро сокращать расходы", - прокомментировал результаты исследования директор исследовательского центра профессор Джошуа Бэмфилд.

Консалтинговая компания в области недвижимости Altus Group связала проблемы розничной торговли с конфликтом на Украине, что вызывало в Великобритании крупнейшую инфляцию за последние почти 40 лет, приведя к резкому удорожанию стоимости жизни.