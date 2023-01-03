https://news.day.az/world/1525140.html В европейской стране допустили введение смертной казни
В европейской стране допустили введение смертной казни
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в Facebook.
"Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима", - заявил он.
Он отметил, что в ситуации с таким видом наказания не следует поступать опрометчиво. Однако он считает, что смертная казнь в Польше в 1990-х была отменена преждевременно.
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