В европейской стране допустили введение смертной казни

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в Facebook.

"Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима", - заявил он.

Он отметил, что в ситуации с таким видом наказания не следует поступать опрометчиво. Однако он считает, что смертная казнь в Польше в 1990-х была отменена преждевременно.