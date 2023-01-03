В Иране приговорили к казни еще одного участника протестов

Верховный суд в Иране вынес смертный приговор еще одному участнику протестов в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентствоTasnim.

Как стало известно, к смертной казни приговорен Мохаммад Боругани. В приговоре утверждается, что Боругани "с помощью холодного оружия преднамеренно ранил ножом одного из сотрудников сил безопасности".

Также режим обвиняет его в "поджеге здания префектуры города Пакдашт", расположенного на юго-востоке провинции Тегера и своими действиями "создал для граждан атмосферу страха и отсутствия безопасности".

Журналисты отметили, что Боругани стал еще одним приговоренным к смерти участником протестов. По данным местных СМИ, ранее иранский суд вынес смертный приговор как минимум шестерым участникам беспорядков.

Акции протеста в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини. Причиной ее смерти стало избиение сотрудниками полиции.

В середине декабря в Иране казнили второго участника беспорядков Маждидрезу Рахнаварда. О казни первого участника массовых протестов - Мохсена Шекари - стало известно 8 декабря.