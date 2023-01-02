https://news.day.az/world/1525150.html Таймс-сквер превратили в мусорную свалку на Новый год - ВИДЕО
Таймс-сквер превратили в мусорную свалку на Новый год - ВИДЕО
Жители Нью-Йорка и гости города в канун Нового года превратили знаменитую Таймс-сквер в мусорную свалку.
Как передает Day.Az, последствия опубликованы в Телеграм.
Отметим, что подобная картина происходит в Большом яблоке каждый год.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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