Таймс-сквер превратили в мусорную свалку на Новый год
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Жители Нью-Йорка и гости города в канун Нового года превратили знаменитую Таймс-сквер в мусорную свалку.

Как передает Day.Az, последствия опубликованы в Телеграм.

Отметим, что подобная картина происходит в Большом яблоке каждый год.

Представляем вашему вниманию данное видео: