https://news.day.az/world/1525153.html Цена газа в Европе превысила $890 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе превысила $890 за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов поднялась на 5,9% и достигла отметки в $894,1 за тысячу кубометров.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится в данных лондонской биржи ICE.
По данным агентства, февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в начале торгов продавались по минимальному значению в $777,3 за тысячу кубометров (-8%), а при закрытии достигли показателя в $894,1 за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $844,3 за тысячу кубометров.
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