ЕС вновь призвал КНДР к денуклеаризации

Евросоюз призвал КНДР прекратить действия, вызывающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и вторжения беспилотников за пределы ее границ, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"ЕС призывает КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, опубликованном в понедельник вечером в Брюсселе.

В документе отмечается, что нарушение КНДР резолюций Совета Безопасности ООН и ее недавние заявления о том, что она намерена продолжать такие незаконные действия, не служат на пользу северокорейскому народу.