ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19

ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы помочь Пекину сдержать вспышку заболевания. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников.

"Комиссар (по здравоохранению Стелла) Кириакидес обратилась к своим китайским коллегам, чтобы оказать солидарность и поддержку, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также путем пожертвования вакцин ЕС", - рассказал один из собеседников издания.

Он подчеркнул, что китайская сторона пока не ответила на данное предложение.