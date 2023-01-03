Турция начнет продавать газ Болгарии.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в эфире телеканала TVnet.

"Мы будем продавать газ Болгарии. Завтра у нас будет визит в эту страну. Между болгарской компанией "Булгаргаз" и турецкой государственной компанией "Боташ" будет подписано важное соглашение", - сказал он.

Ранее пресс-служба правительства Болгарии сообщила, что данное соглашение будет заключено на 13 лет, он предусматривает доступ болгарской компании к терминалам турецкой "Боташ". В официальной церемонии примут участие министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.