Депутаты сядут в тюрьму за драку в парламенте Сенегала

Сенегальский суд вынес приговор двум депутатам, устроившим драку в парламенте. Такую информацию сообщило Агентство печати страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на скамью подсудимых попали члены Национальной ассамблеи Сенегала (парламента). Они подрались по время дебатов по бюджету.

Агентство уточняет, что конфликт устроили депутаты от оппозиции Массата Самб и Мамаду Ньянг. Парламентарии избили члена правящей партии Эми Гниби Ндиайе. Женщину пнули, а также ударили по лицу после того, как она высказалась против религиозного лидера Самба и Ньянга.

Драка произошла еще 1 декабря. Отметим, что дебаты транслировали сенегальские телеканалы и фрагмент с дракой увидели многие жители страны.

После заседания депутатов арестовали. Следствие требовало, чтобы их посадили минимум на два года, а также оштрафовали на 150 евро.

В результате суд в Сенегале приговорил обоих парламентариев к шести годам лишения свободы.