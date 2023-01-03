Депутаты сядут в тюрьму за драку в парламенте Сенегала
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Сенегальский суд вынес приговор двум депутатам, устроившим драку в парламенте. Такую информацию сообщило Агентство печати страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на скамью подсудимых попали члены Национальной ассамблеи Сенегала (парламента). Они подрались по время дебатов по бюджету. 

Агентство уточняет, что конфликт устроили депутаты от оппозиции Массата Самб и Мамаду Ньянг. Парламентарии избили члена правящей партии Эми Гниби Ндиайе. Женщину пнули, а также ударили по лицу после того, как она высказалась против религиозного лидера Самба и Ньянга.

Драка произошла еще 1 декабря. Отметим, что дебаты транслировали сенегальские телеканалы и фрагмент с дракой увидели многие жители страны. 

После заседания депутатов арестовали. Следствие требовало, чтобы их посадили минимум на два года, а также оштрафовали на 150 евро. 

В результате суд в Сенегале приговорил обоих парламентариев к шести годам лишения свободы. 