В Британии начинается забастовка железнодорожников

Пятидневная забастовка железнодорожных рабочих начинается во вторник в Великобритании, что должно привести к отмене около 80 тыс. поездов. Начало многодневной стачки совпадает с завершением в Соединенном Королевстве рождественских и новогодних каникул, когда миллионы людей возвращаются из отпусков и выходят на работу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газета Daily Mail, с 3 января на работу не выйдут около 40 тыс. сотрудников, которых представляет британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT. Он требует повышения зарплат и защиты от сокращений для своих членов. В результате этой забастовки могут быть отменены около 62 тыс. поездов.

5 января акцию протеста устроят члены Объединенного общества машинистов электровозов и водителей пожарных машин.

По оценкам, последствиями этой стачки станут еще 18 тыс. отмененных поездов.