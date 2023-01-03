Британии предрекли наиболее сильную рецессию

Ряд экономистов предрекли экономике Великобритании наиболее сильную рецессию в 2023 году по сравнению другими странами G7. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению экспертов, инфляционный шок из-за пандемии и спецоперации России будет сохраняться в Британии дольше, чем в других государствах. В связи с этим Банк Англии будет вынужден сохранить высокие процентные ставки, а правительство "проведет более жесткую фискальную политику".

Таким образом, наступивший год будет "тяжелым, мрачным, суровым и ужасным" для жителей Британии, заключили другие собеседники газеты.