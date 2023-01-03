https://news.day.az/world/1525191.html Дарданеллы закрылся для судов
Дарданеллы закрылся для судов
Пролив Дарданеллы временно закрыли для движения судов в обе стороны во вторник, 3 января, из-за сильного тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление контроля судоходства в проливе, передает Day.Az.
О временном прекращении судоходства по рации предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство возобновится после улучшения погодных условий.
Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через пролив Босфор - с Черным.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре