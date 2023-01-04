Немцев охватил страх за свое благосостояние

Жители Германии охвачены пессимизмом и опасениями за свое благосостояние. О страхе немцев свидетельствуют данные исследования потребительского доверия, проведенного консалтинговой фирмой EY. Об этом пишет Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что на фоне роста расходов на электроэнергию и повышения стоимости жизни граждане ФРГ стали активнее экономить. Большое давление на людей оказывают инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни.

В опросе приняли участие тысяча респондентов, почти каждый четвертый из них оценивает свое нынешнее финансовое положение более негативно, чем когда-либо прежде. По меньшей мере 56 процентов немцев пессимистично смотрят в будущее. При этом год назад этот показатель составлял всего 34 процента, а до начала пандемии COVID-19 на протяжении длительного периода времени этот показатель держался в районе 20 процентов. "И, похоже, улучшений не предвидится", - резюмирует издание.