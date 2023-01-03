В первые дни января на фоне аномально теплой погоды в Молдове зацвели подснежники, сообщает Day.Az, ссылаясь на данные Государственной гидрометеорологической службы.

По данным синоптиков, в начале года температура воздуха превысила норму на 11°C, и теплая погода сохранится до конца недели.

"В ближайшие дни в Молдове ожидается от плюс 8°C до плюс 13°C, но к концу недели немного похолодает", - сообщает метеослужба.

Пользователи соцсетей начали публиковать фото с распустившимися первоцветами. В Молдове подснежники внесены в национальную Красную книгу и, согласно Кодексу о правонарушениях, их сбор и продажа наказывается штрафом до 2 тысяч леев ($104).