На фоне аномально теплой погоды в Молдове зацвели подснежники
В первые дни января на фоне аномально теплой погоды в Молдове зацвели подснежники, сообщает Day.Az, ссылаясь на данные Государственной гидрометеорологической службы.
По данным синоптиков, в начале года температура воздуха превысила норму на 11°C, и теплая погода сохранится до конца недели.
"В ближайшие дни в Молдове ожидается от плюс 8°C до плюс 13°C, но к концу недели немного похолодает", - сообщает метеослужба.
Пользователи соцсетей начали публиковать фото с распустившимися первоцветами. В Молдове подснежники внесены в национальную Красную книгу и, согласно Кодексу о правонарушениях, их сбор и продажа наказывается штрафом до 2 тысяч леев ($104).
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