Кадры последствий турбулентности, в которую попал самолет Air Astana

Опубликованы видео из салона самолета Air Astana, который накануне попал в зону сильной турбулентности. Ролики с последствиями этого разместили пассажиры рейса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео можно заметить, что самолет трясет, а некоторые пассажиры паникуют и кричат.

Также на кадрах можно увидеть, что из тележки выпали еда и посуда.



Кроме того, одна из пассажирок заявила, что во время турбулентности ей на руку упала стюардесса. Из-за этого женщина, по ее словам, испытывает боль в конечности.



Напомним, что из-за попадания рейса Air Astana в зону сильной турбулентности пострадали семь пассажиров, которые получили травмы и ожоги. Борт следовал из Ташкента в Алмату, самолет благополучно приземлился в аэропорту казахстанского города. Предстоит расследование авиаинцидента.