Люди по всему миру отпраздновали приход Нового года. Некоторые составили список планов на год, а кто-то просто не спеша наслаждается аппетитной едой, оставшейся после праздничных дней. Но есть и такая категория людей, которой наступление Нового года не принесло ни радости, ни творческого удовлетворения. В эту касту входит скандально известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

Телепропагандист Соловьев настолько опротивел российской аудитории, что даже сам перестал верить в чушь, которую он несет в режиме прямого эфира. В своих ток-шоу Соловьев открыто занимается подрыванием имиджа России, устраивает бардак в российском информационном поле, жонглирует интересами России по своему хотению.

Разжигание межнациональной розни, провоцирование скандалов с региональными соседями России - вот чем занимается Владимир Рудольфович на протяжении своей карьеры. В Азербайджане хорошо знакомы с лживой пропагандой Соловьева. В ходе 44-дневной войны Соловьев занимал ярую антиазербайджанскую позицию. По мере того, как азербайджанская армия освобождала оккупированные территории, Соловьев публично изливал желчь, гавкая неугомонным ртом.

Всему приходит конец, даже вечности. Кому-то раньше, кому-то нет. Эту истину почувствовал и "герой" нашей небольшой реплики. 2 января в ходе очередного выпуска передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемой на телеканале "Россия 1", Рудольфович заговорил о смерти и выразил уверенность, что "попадет в рай".

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем! Смерть - это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения", - сказал телепропагандист.

Что ж, если Соловьев действительно готовится в мир иной, то было бы правильно пасть ниц и раскаяться перед Всевышним за все грехи. Способен ли на такой поступок Владимир Рудольфович? Есть большие сомнения.