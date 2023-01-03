Массовые гуляния в Китае, несмотря на вспышку COVID
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Пользователи в социальных сетях считают коррумпированными европейских журналистов из-за ситуации в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Драматическая ситуация в Китае из-за COVID. Много погибших, разрушающиеся больницы и люди, запертые дома", - говорится в одном из репортажей.