https://news.day.az/world/1525226.html Массовые гуляния в Китае, несмотря на вспышку COVID - ВИДЕО
Массовые гуляния в Китае, несмотря на вспышку COVID - ВИДЕО
Пользователи в социальных сетях считают коррумпированными европейских журналистов из-за ситуации в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Драматическая ситуация в Китае из-за COVID. Много погибших, разрушающиеся больницы и люди, запертые дома", - говорится в одном из репортажей.
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