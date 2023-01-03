Странам Запада пришлось просить ресурсы у Африки

Страны Запада из-за последствий конфликта в Украине хлынули в Африку, желая развивать экономическое сотрудничество с регионом в поисках ресурсов. Об этом рассказал посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья во вторник, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке", - рассказал посол.

По его словам, Анголу и другие страны Африки всё активнее начали приглашать на разные форумы и саммиты, такие как "США - Африка", "Франция - Африка", "Китай - Африка" и другие.

"Это свидетельствует о понимании западных стран, что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке", - сказал дипломат.