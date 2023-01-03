В Стамбуле задержан мужчина запланировавший теракт

Иностранца, планировавшего нападения в популярных у туристов местах в Стамбуле, задержали турецкие правоохранители. Как сообщает агентство Anadolu, мужчина, предположительно, причастен к деятельности террористической группировки "Исламское государство", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В ходе операции, организованной сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб, в Стамбуле схвачен иностранец, предположительно, причастный к террористической организации ДЕАШ, - говорится в сообщении.

По информации Управления безопасности Стамбула, задержанный мужчина планировал устроить нападения в туристических местах города. Также отмечается, что он публиковал в соцсетях видео с угрозами.

В ходе обыска у иностранца обнаружили символику запрещенной террористической организации и холодное оружие.