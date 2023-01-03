Шоу фейерверков в США превратился в мощный взрыв

Жителям города Сан-Диего в Калифорнии не удалось растянуть удовольствие от красочного салюта, который был испорчен из-за технического сбоя.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, шв оу фейерверков должно было идти 18 минут. И гости уже устроились в ожидании яркого представления. Но все испортил технический сбой. Аппаратура автоматически запустила в небо все залпы разом.

В итоге салют продлился всего 25 секунд, зато впечатлений от такого зрелища хватит надолго.