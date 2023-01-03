Забастовка рабочих в Британии

Сегодня движение поездов по всей Великобритании парализовала забастовка железнодорожников. Сотрудники железнодорожной отрасли, включая машинистов, решили остаться дома в самый неподходящий момент, когда половина британцев возвращаются с рождественских и новогодних каникул.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, теперь вообще не факт, что кто-то приедет вовремя. Забастовка продлится до конца недели. В ней принимают участие около 40 тысяч работников транспортной сферы. Все они требуют гарантий, что их не сократят, а также повышения зарплаты, чтобы можно было хоть как-то выживать в условиях энергетического кризиса.

Как пишет британская пресса, всего в эти дни в королевстве отменят движение более 60 тысяч поездов, что в итоге может привести к гигантским заторам на дорогах.