Правительство Швеции планирует купить два реактора для АЭС

Швеция намерена закупить еще как минимум два реактора для своих АЭС. Об этом во вторник заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете Aftonbladet в преддверии встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Швеции нужно приобрести еще как минимум два ядерных реактора. Я совершенно открыт к тому, чтобы Франция стала одной из тех стран, которые обеспечат Швеции дополнительную ядерную энергию", - сказал глава шведского правительства

Кристерссон также выразил желание своей страны углубить сотрудничество с Францией в области ядерной энергетики и вывести его на такой же уровень, какой существует у Франции с другими странами.

"Сегодня Франция - самая крупная страна Европы для шведских инвестиций", - отметил премьер-министр.