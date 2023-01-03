Еще одна страна отозвала признание Косова

Признание независимости Косова отозвала десятая по счету страна, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете "Вечерне новости".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, глава сербской дипломатии не назвал эту страну, лишь подтвердил информацию об отзыве признания Косова еще одним государством.

"Мы уважаем их позицию и не хотим подвергать их какому-либо давлению со стороны Приштины, тем более со стороны ее союзников. Мы должны быть осторожны", - пояснил Дачич.

Министр добавил, что Сербия активизировала усилия по отзыву признания Косово в ответ на нарушение его "властями" Вашингтонских соглашений, по которым непризнанное образование обязалось не подавать заявки на вступление в международные организации. Политик подчеркнул, что Белград, в отличие от Приштины, свои обязательства соблюдает.

"Разница в отношении ко взятым на себя обязательствам существенна, и все, кто выступает посредником, хорошо знают, кто серьезный партнер, а кто лжец", - сказал дипломат.