ЕС протянул руку помощи Китаю

Европейская комиссия (ЕК) предложила Китаю помощь в борьбе против обострения эпидемии COVID-19, включая безвозмездную поставку вакцины от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"(Европейский) комиссар Стелла Кириакидис обратилась с письмом к своему китайскому коллеге (министру здравоохранения), предложив поддержку Европы, в частности, в области экспертизы общественного здравоохранения, а также дар европейской вакцины", - заявил во вторник журналистам на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тим Макфи.

В ответ на уточняющий вопрос он сообщил, что ответ от китайской стороны пока не получен, но предложение остается в силе.

При этом Макфи не ответил, за счет каких возможностей будет формироваться этот дар, сославшись на необходимость сначала получить реакцию КНР.

Пресс-секретарь подтвердил проведение во вторник заседания специализированного комитета экспертов по здравоохранению стран ЕС, которые обсуждают "скоординированный европейский подход" на фоне ситуации с COVID-19 в КНР.