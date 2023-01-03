Блинкен попросил главу МИД Израиля передать послание Лаврову

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обратился к главе МИД Израиля Эли Коэну с просьбой передать послание российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Times of Israel.

Госдеп 2 января сообщил о телефонном разговоре Блинкена и Коэна.

"По словам израильского дипломата, госсекретарь США Энтони Блинкен вчера попросил Коэна передать сообщения Лаврову, но не сказал, в чём они заключались", - говорится в материале издания.

3 января Лавров и Коэн провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса.