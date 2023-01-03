https://news.day.az/world/1525345.html Блинкен попросил главу МИД Израиля передать послание Лаврову
Блинкен попросил главу МИД Израиля передать послание Лаврову
Американский госсекретарь Энтони Блинкен обратился к главе МИД Израиля Эли Коэну с просьбой передать послание российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Times of Israel.
Госдеп 2 января сообщил о телефонном разговоре Блинкена и Коэна.
"По словам израильского дипломата, госсекретарь США Энтони Блинкен вчера попросил Коэна передать сообщения Лаврову, но не сказал, в чём они заключались", - говорится в материале издания.
3 января Лавров и Коэн провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса.
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