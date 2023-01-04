В США допустили "битву" за пост спикера

Лидер республиканского большинства в палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти предположил, что голосование на пост спикера может вызвать разногласия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маккарти допустил "битву" за пост спикера палаты представителей США, поскольку ряд законодателей не поддерживают его кандидатуру на эту должность. "Может быть, их пять. Может быть, двадцать", - ответил глава республиканцев на вопрос о числе его противников.

Голосование на должность спикера начнется в среду, 4 января. Для победы Маккарти требуется получить 218 голосов. Всего республиканцы заняли 222 места в палате представителей по итогам промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся в ноябре 2022 года.