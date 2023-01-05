Во Флориде закрылся крупный национальный парк

Во Флориде закрыли крупный национальный парк. Решение приняли из-за прибывших в регион кубинских мигрантов. В Драй-Тортугас экстренные службы обнаружили около 300 человек. Еще порядка 200 нелегалов высадились в других частях Флорида-Кис, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в парк люди массово отправились отмечать Новый год. На территории мигрантов встретили экстренные службы. Гражданам оказали помощь, предоставили еду и воду.