Глава бразильской компании Petrobras подал в отставку

Президент бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras Кайо Марио Паеса ди Андради подал в отставку, сообщает во вторник телеканал CNN Brasil, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на среду запланирована встреча правления компании, на которой среди прочего будет обсуждаться вопрос о выплате ему бонусов за работу в 2022 году. Как ожидается, его временным преемником на посту станет Жоау Энрике Риттерсхауссен, директор по разведке и добыче.