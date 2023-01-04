Умер экс-участник американской космической миссии "Аполлон-7" Каннингем

Американский астронавт Уолтер Каннингем умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Каннингем с 11 по 22 октября 1968 года совершил полет на "Аполлоне-7", первом пилотируемом космическом корабле серии "Аполлон". Он оставался последним из трех участников той миссии.

"Уолт Каннингем был летчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он являлся исследователем. Совершив полет на "Аполлоне-7", ставшем первым пилотируемым кораблем в рамках миссии "Аполлон", Уолт и его товарищи по экипажу вошли в историю, проложив путь к поколению Artemis ("Артемида" - американская программа исследования Луны), которое мы видим сегодня", - приводятся в сообщении слова главы NASA Билла Нельсона.