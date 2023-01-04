В Иране убит офицер КСИР
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В Иране совершено убийство офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, офицер Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Гасым Фатуллах был застрелен неизвестным перед своим домом.

Офицер, получивший 4 огнестрельных ранения, скончался в больнице, говорится в сообщении.

Убитый Гасым Фатуллах служил в бригаде Мухаммеда Расулуллаха.

По данному факту возбуждено уголовное дело.