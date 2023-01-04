https://news.day.az/world/1525383.html В Иране убит офицер КСИР
В Иране убит офицер КСИР
В Иране совершено убийство офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, офицер Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Гасым Фатуллах был застрелен неизвестным перед своим домом.
Офицер, получивший 4 огнестрельных ранения, скончался в больнице, говорится в сообщении.
Убитый Гасым Фатуллах служил в бригаде Мухаммеда Расулуллаха.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре