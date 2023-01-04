Церемония прощания с Почетным Папой Римским Бенедиктом XVI

Более 100 000 человек прошли через базилику Святого Петра, чтобы засвидетельствовать свое почтение и попрощаться с Почетным Папой Римским Бенедиктом XVI с утра понедельника.

Напомним, 265-ый по счету Папа Римский Бенедикт XVI скончался в возрасте 95-ти лет 31 декабря 2022 года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.