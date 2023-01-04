https://news.day.az/world/1525391.html Церемония прощания с Почетным Папой Римским Бенедиктом XVI - ВИДЕО
Церемония прощания с Почетным Папой Римским Бенедиктом XVI - ВИДЕО
Более 100 000 человек прошли через базилику Святого Петра, чтобы засвидетельствовать свое почтение и попрощаться с Почетным Папой Римским Бенедиктом XVI с утра понедельника.
Напомним, 265-ый по счету Папа Римский Бенедикт XVI скончался в возрасте 95-ти лет 31 декабря 2022 года.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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