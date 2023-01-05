Италия может вступить в долговой кризис

В Италии может наступить долговой кризис в еврозоне, пишет издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Это связано с тем, что Европейский центральный банк повышает процентные ставки и собирается купить меньше облигаций в ближайшие месяцы.

Девять из десяти экономистов, опрошенных изданием, назвали Италию страной еврозоны, наиболее подверженной риску некоррелированного падения на рынках гособлигаций. Как говорится в материале, Италия - слабейшее звено еврозоны.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони пытается снизить бюджетный дефицит страны с 5,6% ВВП до 4,5% в 2023 году и до 3% в 2024-м. Но государственный долг Италии остается одним из самых высоких в Европе. Он составляет свыше 145% от валового внутреннего продукта. Это делает Италию наиболее уязвимой для падения на рынках облигаций.

Мелони раскритиковала готовность ЕЦБ продолжать повышать ставки, несмотря на риски для роста и финансовой стабильности.

"Было бы полезно, если бы ЕЦБ хорошо справлялся со своей коммуникацией, иначе он рискует вызвать если не панику, то колебания на рынке, которые сведут на нет усилия, предпринимаемые правительствами", - указала премьер-министр.

Члены правительства Италии также раскритиковали ЕЦБ. Им не нравится агрессивное ужесточение кредитно-денежной политики.