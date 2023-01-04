Премьер Японии заявил о «переломной точке» в истории

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что международное сообщество находится сейчас в "переломной точке" истории в связи с конфликтом в Украине и пандемией коронавирусной инфекции. Его слова в преддверии саммита G7 в Хиросиме приводит пресс-служба главы кабмина страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проблемы, стоящие перед международным сообществом, включают глобальную экономику, энергетическую и продовольственную безопасность, региональные вопросы, включая Украину и Индо-Тихоокеанский регион, ядерное разоружение и нераспространение, экономическую безопасность и глобальные проблемы, такие как изменение климата, здравоохранение и развитие", - пояснил премьер.

Политик напомнил, что Япония будет председательствовать в G7 в течение всего года, и пообещал в этом качестве "продемонстрировать миру сильную волю G7 с тем весом, который останется в истории".

"Мы будем решительно отвергать попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы, угрозы применения ядерного оружия и его применения, и будем поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права", - добавил Кисида.