Первый танкер со сжиженным природным газом прибыл из США в Германию в недавно открывшийся терминал в Вильгельмсхафене на севере страны. Об этом сообщила энергетическая компания RWE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она заключила с американской фирмой Sempra Infrastructure соглашение о поставке 2,25 миллиона тонн топлива в год.

Танкер в сопровождении водной полиции Германии пришвартовался в Вильгельмсхафене. Там СПГ перегрузят на плавучий терминал, где придадут топливу газообразную форму, после чего направят в газопроводную сеть.