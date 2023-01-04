В Китае переполнены крематории

Резкий рост числа заразившихся COVID-19 в Китае привел к переполненности крематориев по всей стране. Об этом стало известно Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство со ссылкой на очевидцев, сотрудников похоронной сферы и экспертов отмечает, что, хотя официально от коронавируса умерли около 12 человек, однако действительное количество умерших пациентов неизвестно. Предполагается, что смертность в КНР может вырасти с 9 тысяч человек в день до 25 тысяч в течение января, когда вырастет число междугородних и международных поездок к Лунному Новому году.

По словам сотрудников похоронных бюро в Пекине и Шанхае, крематории работают каждую ночь, а ближайшее свободное место для кремации умерших находится в середине января. По словам одного из сотрудников крематория, "вся система сейчас парализована", поскольку с этим никто не может справиться.

Также один из крематориев заявил о поступлении за день более 500 тел, а каждой семье дали пять-десять минут на прощание с умершим родственником в тесной комнате.

На фоне длинных очередей развился теневой бизнес по продаже мест в них. Сейчас кремацию предлагают организовать в течение трех дней за 68 тысяч юаней, в тот же день - за 88 тысяч юаней, тогда как прежде эту услуга стоила около нескольких тысяч юаней.

Снятие некоторых запретов со стороны властей Китая произошло после протестов в нескольких крупных городах по всей стране, в том числе в Шанхае, в связи с политикой "нулевой терпимости" к COVID-19, в рамках которой людям длительное время запрещалось выходить из дома.