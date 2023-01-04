https://news.day.az/world/1525413.html В Белом доме рассказали о планах Байдена
В Белом доме рассказали о планах Байдена
Президент США Джо Байден не отказался от своих планов баллотироваться на второй срок в качестве президента, но пока не выдвинул свою кандидатуру.
Как передает Day.Az со ссылкой на БелТА, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер.
В администрации отметили, что пока не будут делать поспешных официальных заявлений.
В прошлом году Рон Клейн сообщал, что Байден расскажет о намерении побороться за пост руководителя США вскоре после новогодних праздников.
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