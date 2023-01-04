В Белом доме рассказали о планах Байдена

Президент США Джо Байден не отказался от своих планов баллотироваться на второй срок в качестве президента, но пока не выдвинул свою кандидатуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на БелТА, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер.

В администрации отметили, что пока не будут делать поспешных официальных заявлений.

В прошлом году Рон Клейн сообщал, что Байден расскажет о намерении побороться за пост руководителя США вскоре после новогодних праздников.