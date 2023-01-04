Эквадор успешно завершил переговоры о свободной торговле с Китаем

Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил во вторник, что его страна успешно провела переговоры по вопросу подписания соглашения о свободной торговле с Китаем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хорошие новости для начала 2023 года. Переговоры по соглашению о свободной торговле между Китаем и Эквадором успешно завершены. Наш экспорт будет иметь преференциальный доступ к крупнейшему рынку в мире, наша промышленность сможет приобретать оборудование и ресурсы по более низким ценам", - написал глава государства в Twitter.

Как сообщает Министерство внешней торговли и производства и рыболовства Эквадора, соглашение будет способствовать доступу на рынок КНР продуктов агропромышленного сектора латиноамериканской страны, тем самым способствуя созданию рабочих мест, росту и привлечению инвестиций. "В настоящее время совместный товарооборот между Эквадором и Китаем превышает $10 млрд, он постоянно укрепляется и растет. До первой половины 2022 года КНР стала основным торговым партнером Эквадора, не связанным с нефтью. Углубление и расширение торговли благодаря торговому соглашению принесет обеим странам многочисленные выгоды", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что дата подписания соглашения еще не определена.