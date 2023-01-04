Британия и Греция скоро завершат 200-летний спор

Британский музей и Музей Акрополя в Афинах скоро достигнут соглашения, по которому мраморные скульптуры Парфенона вернутся из Великобритании в Грецию, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это завершит конфликт между музеями, который длится с XIX века. Элементах храма на акрополе, которые в 1802 году вывез британский посол в Османской империи лорд Томас Брюс Элгин, будут постепенно возвращены в Грецию в течение нескольких лет.

Ранее в архивах Омского государственного историко-краеведческого музея был обнаружен кокошник великой княгини Ксении, сестры императора Николая II.

Искусствовед опознал по фотографии артефакт, который попал в музей около ста лет назад. В музее рассказали, что иногда среди коллекций можно обнаружить экспонаты, которые не связаны с историей края.