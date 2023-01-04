Эстонцев лишили бумажных газет по понедельникам

В Эстонии с понедельника, 16 января, из-за экономических проблем перестанут выпускать бумажные газеты на эстонском языке по понедельникам. Об этом сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главный редактор Eesti Paevaleht Урмо Соонвальд считает, что такое решение было принято из-за резкого повышения цен на доставку печатной продукции на дом и неверных решений со стороны государства. По его словам, у профильных ведомств было достаточно времени, чтобы просчитать последствия роста цен, но они ничего не сделали.