Момент падения электрокара со скалы

Четыре человека выжили после падения электрокара Tesla со скалы в Северной Калифорнии. Экстренные службы сообщили, что в машине находились двое взрослых и двое детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, они госпитализированы с тяжелыми травмами, передает телеканал "Известия". Автомобиль ехал по шоссе, сорвался с высоты более 75 м и разбился. Выясняются причины произошедшего.