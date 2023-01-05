https://news.day.az/world/1525460.html Момент падения электрокара со скалы - ВИДЕО
Момент падения электрокара со скалы - ВИДЕО
Четыре человека выжили после падения электрокара Tesla со скалы в Северной Калифорнии. Экстренные службы сообщили, что в машине находились двое взрослых и двое детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, они госпитализированы с тяжелыми травмами, передает телеканал "Известия". Автомобиль ехал по шоссе, сорвался с высоты более 75 м и разбился. Выясняются причины произошедшего.
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