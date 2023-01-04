Круассаны под угрозой: во Франции пекарни оказались на грани закрытия

Владельцы пекарен, булочных и небольших ресторанов перекрывают дороги по всей Франции. Они вышли на протесты - как только увидели счета за электричество за декабрь - они были рассчитаны по новым тарифам. И если до сих пор потребление небольшой пекарни обходилось в 1,5-3 тысячи евро, то теперь нижняя планка в счетах - 10 тысяч, верхняя - в 18.

"Я мелкий предприниматель и нахожусь на грани закрытия. Я делаю свою работу с любовью. Я ежедневно просыпаюсь ранним утром. Я работаю по 18 часов в день. Все это не для того, чтобы оплачивать счета за электричество, а для того, чтобы я мог жить и обеспечить жизнь моим сотрудникам", - сказал булочник Жюльен Педюссель.

В новом году в стране уже открыли счет обанкротившимся компаниям. О приостановке деятельности объявила фирма, считавшая крупнейшим в стране производителем готовых обедов. Их продукцию просто перестали покупать. Помощи от властей они не дождались, как и многие предприниматели, хотя в новогодней речи президент Макрон снова обещал французов спасти, ему теперь не верят.

"Больше всего ужасает, что Макрон наслаждается кризисом. Он один из его создателей, и он будет и дальше подпитывать развитие кризиса, а потом делать вид, что борется с ним, раздавая какие-то микроскопические суммы", - заметил депутат парламента Франции Николя Дюпо Эньян.

Политологи предрекают стране в наступившем году новые социальные бунты намного мощнее "желтых жилетов" образца 2019 года.

"Уже в конце 2022 года у нас были и массовые митинги, и волна безработицы и увольнений. Думаю, что дефицит хлеба, которым мы гордимся как нация, станет тем самым катализатором, который возродит "желтых жилетов"", - сказал Режи ле Сомье, глава профсоюза журналистов Франции.

Кроме бунтов и массовых митингов Францию ждет дальнейшее падение экономики. По прогнозам аналитиков, инфляция превысит рекордные 7 процентов, еще больше подорожают энергоресурсы и продукты питания. Цены уже взлетели. В первую очередь, на авиаперелеты и все виды транспорта, где используется топливо. А все потому, что страна слишком зависит от импорта.

"Мы не производим достаточно энергии, не обеспечиваем сами себя продовольствием, а значит, будет дефицит и инфляция, пока геополитическая ситуация в мире не станет более стабильной", - сказал экономист Паскаль де Лима.

Угроза веерных отключений подступает все ближе с каждой новой волной холода. И потому любой перепад температур тут же увеличивает дефицит теплых вещей. Свитера и теплые одеяла стали единственным товаром, чьи продажи в декабре не упали, даже наоборот. Завод по их пошиву перешел на круглосуточный режим и нанял дополнительно 30 сотрудников.

"Клиенты пошли сразу, как только начались разговоры про отключения, и вот до сих пор спрос очень высокий. Согреться сейчас для всех первостепенная задача", - заметил Гаэтан Бийян, заместитель директора фабрики по пошиву одежды.

Но даже этот островок экономического благополучия в случае нехватки электричества исчезнет, как и многие производства. Эксперты сходятся во мнении, что если стране не удастся избежать блэкаута зимой, то к весне волна банкротств вообще рискует превратиться в цунами, равного которому по размерам еще не видели в современной истории Европы.