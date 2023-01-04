В МВД Турции заявили о предотвращении 185 терактов в 2022 году

Турецкие спецслужбы предотвратили в минувшем году в Турции 185 терактов, в том числе 18 с террористами-смертниками. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря приложенным усилиям в 2022 году было предотвращено 185 террористических актов, из которых 18 планировались с участием террористов-смертников. В течение года ликвидировано 1 220 террористов, из которых 87 представляют руководящее звено террористических организаций", - сказал министр, в основном имея в виду запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

В конце декабря Сойлу сообщил о задержании в приграничной с Ираном провинции Ван пяти курдских боевиков, которые готовили теракты. Боевиков, планировавших акции насилия, в течение года в основном задерживали в приграничных с Ираком и Сирией районах. Большинство из них связаны с РПК.

По данным турецких властей, именно по приказу главарей этой организации 13 ноября прошлого года был совершен теракт на туристической улице Истикляль в Стамбуле. Тогда 6 человек погибли, свыше 80 получили ранения.