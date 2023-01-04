Газ из России для Молдовы может подорожать

Стоимость поставляемого Молдове российского природного газа в январе, по предварительной оценке, вырастет с $785 до $1 230 за 1 тыс. куб. м. Об этом в среду сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В январе закупочная цена природного газа, поставляемого ПАО "Газпром", составит около $1 230 за 1 000 "кубов". Согласно формуле определения закупочной цены, окончательное ее значение будет определено после 10 января текущего года. Весь объем газа российского поставщика направляется для нужд ООО "Тираспольтрансгаз", в том числе для производства электричества для Правобережья Республики Молдова", - написал он в Telegram-канале.

С ноября 2021 года тарифы на газ в Молдове выросли почти в семь раз. В частности, бытовые потребители платят сегодня за газ 29 леев ($1,5) за 1 куб. м. На фоне роста цен на газ и продукты питания в Молдове начались массовые акции протеста оппозиции, которая добивается отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы.