https://news.day.az/world/1525505.html Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии
Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии
Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны. Об этом он сообщил агентству РАР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
С этой целью Мулярчик отправится с визитом в США в конце января - начале февраля.
Он добавил, что отказ обсуждать репарации "говорит о слабости немецкой дипломатии". По его мнению, Германия "боится дискуссии или дебатов" на эту тему.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре