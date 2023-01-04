Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии

Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны. Об этом он сообщил агентству РАР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С этой целью Мулярчик отправится с визитом в США в конце января - начале февраля.

Он добавил, что отказ обсуждать репарации "говорит о слабости немецкой дипломатии". По его мнению, Германия "боится дискуссии или дебатов" на эту тему.