В Еврокомиссии заявили, что газохранилища ЕС заполнены на 83%

Газохранилища Евросоюза заполнены в настоящее время на 83%, что на 13% больше, чем в это же время в предыдущие годы. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По последним данным, газохранилища были заполнены на 83%, почти на 84%. Это на 13% больше, чем в это же время год назад. Ситуация в этом году лучше, чем в среднем в предыдущие годы", - сказала она.

Представитель ЕК Тим Макфи подчеркнул в свою очередь, что у ЕС "здоровый уровень газа в газохранилищах в начале года". "Что касается подготовки к следующей зиме, то мы знаем, что это будет вызов для нас", - добавил он.

В конце минувшего года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу в 2023 году может не хватить 30 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ сообщества в преддверии следующей зимы. По ее словам, ЕК "готовится к устранению этого и других рисков".