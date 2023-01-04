В Германии заявили, что ЕС больше не может позволять отдельным странам блокировать решения

Европейский союз более не может допускать блокирования решений отдельными странами-членами. С таким утверждением выступила в среду министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Голосование квалифицированным большинством может привести к более справедливым результатам для всех нас. У нас должна быть возможность действовать эффективно и быстро", - заявила министр, выступая в Лиссабоне, куда она прибыла с официальным визитом.

Она отметила, что у стран Евросоюза часто даже не получается подготовить проект пресс-релиза, потому что они "не могут согласовать одни и те же формулировки".

В августе канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что в ЕС следует постепенно отменить право вето и перейти к системе принятия решений простым большинством голосов. Риск того, что отдельный член Евросоюза, по его словам, воспользуется правом вето и помешает всем остальным двигаться вперед, возрастает с каждым этапом расширения сообщества. По мнению Шольца, в области внешней и налоговой политики ЕС нужно постепенно перейти к принятию решений на основе простого большинства голосов.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее заявлял, что рано или поздно следует провести реформу права вето в ЕС, однако подходить к вопросу стоит с осторожностью.