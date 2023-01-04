В Чехии забьют 750 тыс. заразившихся птичьим гриппом кур

Ветеринары приняли в среду решение забить около 750 тыс. кур на птицеводческой ферме в селе Брод-над-Тихоу в районе города Тахов на западе Чехии, где выявлен высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1. Это составляет примерно 15% от общего числа кур, содержащихся на чешских фермах, сообщило Чешское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Забой птиц должен завершиться через четыре часа. Затем будет проведена комплексная дезинфекция помещений птицефермы.

Как сообщило ранее агентство ЧТК, сначала ветеринары планировали забить на этой ферме - одной из крупнейших в Чехии - лишь 220 тыс. кур. Однако затем специалисты установили, что вирус птичьего гриппа распространился во всех трех производственных залах, где содержатся куры, а не в одном, как предполагалось ранее.

Одновременно ветеринары начали забой 12 тыс. кур и 1 тыс. индеек на птицеферме в городе Седльчани в Центральной Чехии. Там ветеринары также выявили птичий грипп.

Как отмечали чешские СМИ, столь крупная вспышка птичьего гриппа, как в Брод-над-Тихоу, ранее не фиксировалась в Чехии. На расположенной там птицеферме также подлежат уничтожению 2,5 млн куриных яиц. Из-за распространения вируса H5N1, которым в отдельных случаях может заражаться человек, с 14 декабря в республике введен запрет на выгул домашней птицы.