Байден выступит с речью по случаю второй годовщины штурма Капитолия

Президент США Джо Байден в пятницу выступит с речью по случаю второй годовщины штурма Капитолия. Как сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в своей речи американский лидер сделает акцент на заслугах тех, кто 6 января 2021 года защищал Конгресс от ворвавшихся в него сторонников тогдашнего главы государства Дональда Трампа.

"В скором времени мы сможем сказать больше о том, как президент планирует отметить годовщину событий 6 января. <...> Важный акцент в его выступлении будет сделан на заслугах американцев, которые проявили смелость и патриотизм, подвергая себя опасности ради других, ради нашей демократии. <...> 6 января [2021 года] - один из самых темных дней [в истории США]. Иногда одни из самых темных дней могут вести к свету и надежде. И 6 января было множество примеров того, как американцы проявили себя и показали лучшие ценности того, кем мы являемся", - сказала она, отказавшись привести дополнительные подробности о том, в каком именно формате будет проводиться мероприятие по случаю годовщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, брифинг проходил на борту самолета президента США, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Кентукки.

Позднее в ходе брифинга один из журналистов напомнил, что в своем рождественском обращении в конце декабря Байден призвал американцев отказаться от "яда в политике", хотя до этого сам сравнивал идеологию своих политических оппонентов из числа республиканцев, поддерживающих Трампа, с полуфашистской. В связи с этим сотрудник СМИ поинтересовался, не считает ли Белый дом, что подобные заявления лишь способствуют обострению политических противоречий и конфликтов. "Президент будет говорить о том, что он видит. Это его работа. <...> Он говорит о том, что наша демократия подверглась нападению, о том, как мы должны ее защищать", - ответила Жан-Пьер. При этом, напомнила она, Байден ранее также заявлял, что "настроен оптимистично и верит в наличие возможностей объединить страну".

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Трамп ожесточенно оспаривал исход президентских выборов 2020 года: он и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.