Нетаньяху анонсировал ревизию внешней политики Израиля

Новое правительство Израиля проведет ревизию внешней политики страны, будет самостоятельно отстаивать свои интересы.

Об этом заявил в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выступая на конференции в Иерусалиме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы проведем ревизию внешних отношений. Наш голос будет слышен во всем мире. Вместо того чтобы склонять головы перед диктатом мирового сообщества, мы гордо будем отстаивать интересы Государства Израиль и страны израильской", - сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.