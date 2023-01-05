Сенат Пакистана официально выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Сенат Пакистана в среду выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в письме председателя Сената Пакистана Мухаммада Садик Санджрани в Норвежский Нобелевский комитет.

"Российско-украинская война быстро превратилась в ядерную горячую точку, которая могла закончиться катастрофой для всего мира. Благодаря его (Эрдогана) неустанным усилиям, своевременному и эффективному взаимодействию с обеими сторонами он в одиночку предотвратил глобальную катастрофу", - говорится в письме.

Санджрани назвал президента Эрдогана "настоящим государственным деятелем и лидером, который всегда стремится к развитию и процветанию не только своей страны, но региона и мира в целом".

Спикер подчеркнул, что турецкий лидер "несет истинное послание Пророка Мухаммеда и его учение о мире, терпимости и любви ко всему человечеству, продолжая при этом рассеивать мифы и заблуждения, связанные с учениями ислама".

Сенат Пакистана объявил об официальном выдвижении кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана в среду.