Сенат Пакистана официально выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Сенат Пакистана в среду выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в письме председателя Сената Пакистана Мухаммада Садик Санджрани в Норвежский Нобелевский комитет.
"Российско-украинская война быстро превратилась в ядерную горячую точку, которая могла закончиться катастрофой для всего мира. Благодаря его (Эрдогана) неустанным усилиям, своевременному и эффективному взаимодействию с обеими сторонами он в одиночку предотвратил глобальную катастрофу", - говорится в письме.
Санджрани назвал президента Эрдогана "настоящим государственным деятелем и лидером, который всегда стремится к развитию и процветанию не только своей страны, но региона и мира в целом".
Спикер подчеркнул, что турецкий лидер "несет истинное послание Пророка Мухаммеда и его учение о мире, терпимости и любви ко всему человечеству, продолжая при этом рассеивать мифы и заблуждения, связанные с учениями ислама".
Сенат Пакистана объявил об официальном выдвижении кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана в среду.
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